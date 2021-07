Psychonauts 2 - Story-Trailer zum witzigen Jump 'n' Run eingetroffen

Fans des ersten Psychonauts-Spiels warten schon recht lange auf ein weiteres Abenteuer mit Razputin Aquato oder kurz: Raz. Dieses Warten hat zum Glück schon bald ein Ende, denn der Release von Psychonauts 2 ist nur noch wenige Wochen entfernt. Heute zeigt Double Fine Productions den offiziellen Story-Trailer zum Spiel, der uns schon einmal mit der Handlung vertraut machen soll.Die Geschichte von Psychonauts 2 beginnt an dem Tag, an dem der geübte Akrobat und Hellseher Raz Mitglied der Psychonauts wird. Allerdings befindet sich die Spionageorganisation zu diesem Zeitpunkt in großer Gefahr, denn irgendetwas stimmt mit ihrem Anführer nicht und zudem hat sich offenbar ein Maulwurf in die Reihen der Psychonauts eingeschlichen. Als wäre all dies nicht bereits schlimm genug, versuchen unbekannte Kräfte zudem noch, die Mörderin Maligula aus dem Reich der Toten zurückzuholen.So wie im ersten Teil aus dem Jahr 2005 steuern Spieler erneut den Helden Raz aus der Third-Person-Perspektive und können dessen anpassbaren Psy-Kräfte etwa dazu nutzen, Rätsel zu lösen oder Feinde zu bekämpfen. Psychonauts 2 erscheint am 25. August 2021 für den PC und die Xbox One sowie Xbox Series X . Weitere Konsolenfassungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.