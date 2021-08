Psychonauts 2: Launch-Trailer zum Start des Jump & Runs erschienen

Psychonauts 2 ist mit ein wenig Verspätung nun für den PC und die Konsolen von Microsoft und Sony erschienen. Pünktlich zum Start präsentiert der Entwickler Double Fine Productions den offiziellen Launch-Trailer, der auf das nächste Abenteuer des Psychonauten Rasputin Aquato einstimmt.In der Fortsetzung des 2006 veröffentlichten ersten Teils steht erneut der Psychonaut Rasputin "Raz" Aquato imn Mittelpunkt. Raz erfüllt sich seinen vielleicht größten Traum und wird Mitglied der Spionageorganisation Psychonauts. Diese befindet sich zu dieser Zeit jedoch in großer Not, denn irgendetwas stimmt mit ihrem Anführer nicht, zudem scheint sich ein feindlicher Spion in ihr Hauptquartier eingeschlichen zu haben.Auch Psychonauts 2 vereint wieder Jump & Run-Elemente mit kniffligen Rätseln und einer aberwitzigen Story (nicht nur) für Fans des ersten Teils. Das Spiel ist für den PC, die Xbox One Xbox Series X/S und PlayStation 4 (kompatibel zur PlayStation 5 ) erhältlich.