Prime Gaming: Diese Spiele & Twitch-Drops verschenkt Amazon im Juli

Übersicht der Amazon Prime Gaming Inhalten - Juli 2021

Apex Legends - Revenant Sakura Steel Skin

Assassin's Creed Valhalla - Druidic Settlement Bundle, Black Raven Settlement Pack, Mystical Settlement Pack, 5x One Hour XP Boosters

FIFA - 1x Player Pick of 4 OVR 83+ Players &5x Gold Rare Players

Last Day on Earth - Caps x1000

League of Legends - Mystery Skin Shard

Legends of Runeterra - Epic Wildcard

Magic Tiles 3 - Schaltet VIP-Tagespässe und 5 zusätzliche Songs frei - jede Woche

Rainbow Six Siege - Exklusives Sunstark Operator Bundle

Rogue Company - Kick and Dip emote

UFC - Hawaiian Shirt + Drink Hat, Drinking Hat w/ Purple Soda, Purple Hawaiian Shirt

Valorant - Exclusive EP 2 // Formation Player Card

Word Farm Adventure - Piggy Bank Smash

MLB Tap Sports Baseball ‘21 - Daily Box, In-Game-Währung

1. Juli - Kostenlose Spiele mit Prime - Batman: The Enemy Within - The Telltale Series, RAD, The Wanderer: Frankenstein's Creature, Tales of the Neon Sea, Automachef und Portal Dogs

- Batman: The Enemy Within - The Telltale Series, RAD, The Wanderer: Frankenstein's Creature, Tales of the Neon Sea, Automachef und Portal Dogs 1. Juli - Letzte Gelegenheit: Batman - The Telltale Series, Newfound Courage, Lost in Harmony, BFF or Die, Spitkiss und Mugsters

1. Juli - Darkness Rises - Rank S++ Costume Choice Box x4

1. Juli - Epic Seven - 20x Leif

1. Juli - Last Day on Earth - Rank III Corgi Puppy

1. Juli - League of Legends - Mystery Skin Shard

1. Juli - Madden - 1x elite player 80+ OVR, 2x gold players oder besser 70+ OVR, 3x silver players 62+ OVR

1. Juli - Word Farm Adventure - Independence Day 'Tile Style'

6. Juli - Mobile Legends: Bang Bang - Amazon Prime Chest, Hero Trial Cards of Saber (7 Tage), Skin Trial Cards of Saber-Onimaru (7 Tage), Hero Trial Cards of Johnson (7 Tage), Skin Trial Cards of Johnson-Wreck King (7 Tage)

6. Juli - Sea of Thieves - Neue Ingame-Inhalte

6. Juli - Word Farm Adventure - Super Spin

7. Juli - Alliance vs Empire - White Diamond x500, Enhancement Guard Ticket x50, Hero's Blessing x1, Treasure's Blessing x1

7. Juli - MLB Tap Sports Baseball ‘21 - Daily Box, In-game Währung

8. Juli - Dauntless - Arcslayer Mortar Spear War Pike Bundle, 1x Arcslayer Mortar Spear War Pike Skin, 1x Supply Pack, 1x Primus Purple Armour Dye

8. Juli - Word Farm Adventure - Booster Pack

8. Juli - V4 - Special Support Package + Blessed Enhance Scroll Choice Chest + Cursed Enhance Scroll Choice Chest

12. Juli - League of Legends - Mystery Skin Shard

13. Juli - Legends of Runeterra - Epic Wildcard

14. Juli - Epic Seven - 1x Lvl 85 Epic Equipment Set (Attack, 4 parts, exklusive Accessoires)

14. Juli - MaplestoryM - Auto-Battle Charge Ticket (1 Stunde) x10

15. Juli - Last Day on Earth - ‘Punk' Chopper Skin

20. Juli - Mobile Legends: Bang Bang - Permanent Skin Alpha - Fierce Dragon, Amazon Prime Chest, Hero Trial Cards of Argus (7 Tage), Skin Trial Cards of Argus-Dark Draconic (7 Tage), Hero Trial Cards of Lunox (7 Tage), Skin Trial Cards of Lunox-Butterfly Seraphim (7 Tage)

21. Juli - Alliance vs Empire - White Diamond x500, Emerald x50, Enhancement Guard Ticket x50, King's Blessing x1, Benuv's Blessing x1

21. Juli - MLB Tap Sports Baseball ‘21 - Daily Box, In-game Währung

22. Juli - League of Legends - Mystery Skin Shard

22. Juli - V4 - Special Support Package + Veril (Rare Companion)

28. Juli - Epic Seven - 1x Tera-Phantasma, 1,000,000 Golds, 20x Leif

Alle Spiele und Loot im Überblick

Prime-Mitglieder erhalten von Amazon auch in diesem Monat wieder eine handvoll kostenloser Spieler und unzählige Twitch-Drops spendiert. Letztere bringen in den nächsten Wochen unter anderem exklusive Inhalte für Spiele wie FIFA 21, Valorant, Assassin's Creed: Valhalla und League of Legends. Zudem werden auch Titel wie Rainbow Six Siege, Sea of Thieves, Apex Legends, GTA Online und Epic Seven mit diversen Bundles, Skins, In-Game-Währungen und sonstigen Goodies versorgt.Sechs kostenlose Spiele stellt Prime Gaming bereits heute im Laufe des Tages bereit. Zu diesen gehören im Juli 2021 die mehr oder weniger bekannten Titel Batman: The Enemy Within - The Telltale Series, RAD, The Wanderer: Frankenstein's Creature, Tales of the Neon Sea, Automachef und Portal Dogs. Gleichzeitig heißt es auch, dass heute die letzte Chance besteht, sich die Games aus dem letzten Monat abzuholen. Auch hier waren Indie-Spiele aus dem Batman-Universum nebst Lost in Harmony, BFF or Die und Co. mit von der Partie.Neben den "Spielen mit Prime" zeigen sich unter den Twitch-Drops vor allem drei Highlights. Spieler von AC: Valhalla erhalten nicht nur weiterhin drei Settlement-Pakete für den Aufbau ihrer Siedlung, sondern auch fünf XP-Booster.Über drei bis vier Auslieferungen verteilt können sich LoL-Fans zudem diverse Mystery Skin Shards für das MOBA abholen und für Valorant stellt Amazon ein Jubiläums-Paket bereit, das eine exklusive EP 2 // Formation Play Card enthält. Alle Spiele und Inhalte stehen unter gaming.amazon.com zum Download zur Verfügung.