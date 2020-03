Pokémon Schwert & Schild: Details zum neuen Erweiterungspass

Die Insel der Rüstung

Die Schneelande der Krone

Der japanische Konsolen-Hersteller Nintendo hat heute im Rahmen einer Direct Mini-Präsentation zahlreiche Details zum neuen Er­wei­ter­ungs­pass für den Switch-Titel " Pokémon Schwert & Schild " bekanntgegeben. Unter den Zusatzinhalten befinden sich neue Gi­ga­dy­na­max-At­tack­en. Außerdem begegnen dem Spieler neue Pokémon und Welten, die sich außerhalb der Galar-Region befinden.Der Er­wei­ter­ungs­pass besteht aus zwei Teilen. Das Paket "Die Insel der Rüstung" bringt ei­ne gigantische Insel, die vor der Küste der Galar-Region zu finden ist, mit sich. Der Spie­ler beginnt ein Training unter dem ehemaligen Galar-Champ Mastrich und lernt neue Kampf­sti­le an der Seite des legendären Pokémon Dakuma. Die finale Entwicklungsstufe des Partner-Pokémons des Spielers kann die Gigadynamaximierung durchführen.In "Die Schneelande der Krone" leitet der Spieler ein Expeditionsteam in eine frostige Re­­gion, um das Geheimnis um das legendäre Pokémon Coronospa zu lüften. Ein ko­op­er­ati­­ver Spielmodus ermöglicht dem Spieler, tief in Pokémon-Nester vorzudringen und legendäre Pokémon aus vorherigen Titeln der Spiele-Reihe bei ihrer Dynamaximierung zu beobachten.Während "Die Insel der Rüstung" noch im Sommer 2020 erscheint, soll "Die Schneelande der Krone" im Herbst 2020 das Licht der Welt erblicken. Aufgrund der Corona-Krise könnten diese Termine allerdings noch verschoben werden. Der Erweiterungspass schlägt mit ei­nem Preis von 29,99 Euro zu Buche. Natürlich muss der Spieler zuvor entweder "Pokémon Schwert" oder "Pokémon Schild" erworben haben, um den Erweiterungspass nutzen zu können.