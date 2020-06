PlayStation Plus: Drei kostenlose PS4-Spiele zum zehnten Jubiläum

Kostenloses Design zum Download angeboten

Zum zehnten Jubiläum von PlayStation Plus haben die Mitglieder die Möglichkeit, im kommenden Monat drei Titel ohne zusätzliche Kos­ten zu nutzen. Schon seit 2012 können die Abonnenten des kostenpflichtigen Dienstes jeden Monat von kostenlosen Spielen profitieren. Auch Konsolen-Besitzer, die den Service nicht abonniert haben, bekommen dieses Mal eine Kleinigkeit spendiert.Bei den kostenlosen Titeln, die im Juli 2020 gespielt werden können, handelt es sich um "NBA 2K20", "Rise of the Tomb Raider" und "Erica". Das hat Sony im offiziellen PlayStation Blog bekanntgegeben. Die Games sind vom 7. Juli bis zum 3. August verfügbar. Darüber hinaus haben alle PS4-Besitzer die Chance, sich zum Jubiläum ein spezielles, kostenfreies Design herunterzuladen. Vom 4. bis zum 5. Juli findet zudem ein Multiplayer-Wochenende statt, an denen auch Nutzer ohne eine Mitgliedschaft an Online-Runden teilnehmen können.Zusätzlich zu den kostenlosen Spielen, die jeden Monat neu zur Verfügung gestellt werden, bringt eine PlayStation Plus-Mitgliedschaft die Option, am Multiplayer-Modus zahlreicher PS4-Titel teilnehmen zu können, mit sich. Außerdem werden den Kunden exklusive Ra­batt­ak­tio­nen und 100 Gigabyte Cloud-Speicher geboten. Ein Abonnement mit einer Lauf­zeit von drei Monaten schlägt mit insgesamt knapp 25 Euro zu Buche.