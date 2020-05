PlayStation Plus: Das sind die kostenlosen PS4-Spiele im Juni 2020

Spiele vom 2. Juni bis zum 5. Juli spielbar

Plus-Abonnement für Online-Multiplayer erforderlich

Wer über ein PlayStation Plus-Abonnement verfügt, kann auch im Juni wieder von kostenlosen Spielen profitieren. Bis Anfang Juli haben Mitglieder die Möglichkeit, die zwei Titel "Star Wars: Battlefront 2" und "Call of Duty: WWII" ohne zusätzliche Kosten herunterzuladen.Das hat Sony im offiziellen PlayStation-Blog bekanntgegeben. Sowohl der Shooter aus dem Star Wars-Universum als auch der Call of Duty-Ableger aus dem Jahr 2018 stehen den Plus-Mitgliedern ab dem 2. Juni bereit. Die Games können dann bis zum 6. Juli gezockt wer­den. Anschließend besteht natürlich die Option, die beiden Spiele käuflich zu erwerben. Um die Titel direkt ab dem 2. Juni spielen zu können, ist der Download schon einen Tag vorher möglich.Um die beiden PS4-Spiele im kommenden Monat kostenlos spielen zu können, wird eine kostenpflichtige Plus-Mitgliedschaft vorausgesetzt. Abhängig davon, in welchen Intervallen das Abonnement gezahlt wird, werden hierfür monatlich fünf bis neun Euro fällig. Vor dem Abschluss kann ausgewählt werden, ob die Mitgliedschaft einen Monat, drei Monate oder ein ganzes Jahr im Voraus bezahlt werden soll.Neben zwei kostenlosen Spielen, die den Mitgliedern eines Plus-Abonnements jeden Monat angeboten werden, bringt die Mitgliedschaft noch einen weiteren Vorteil mit sich. Um am Online-Multiplayer-Modus der meisten PS4-Titel teilnehmen zu können, wird ein Plus-Ac­count benötigt. Darüber hinaus stellt Sony den Abonnenten exklusive Rabattaktionen und ei­nen 100 Gigabyte großen Cloud-Speicher für das Sichern von Spielständen zur Verfügung.