Perfect Dark - Neuer Teil erscheint exklusiv für PC und Xbox

Es war sicherlich eine der größten Überraschungen bei den Game Awards, was Microsoft zusammen mit dem hauseigenen Studio The Initiative angekündigt hat. Dieses arbeitet nämlich derzeit an einer Fortsetzung des Shooters Perfect Dark, das vor allem N64-Spielern noch in guter Erinnerung sein dürfte. Passend zur Ankündigung wurde ein erster Trailer gezeigt.



Ob es sich bei dem neuen Perfect Dark allerdings um eine klassische Fortsetzung oder eher eine Neuauflage des N64-Shooters handelt, ist derzeit noch unklar. Auch echtes Gameplay gibt es bislang keines zu sehen, das Video stimmt aber schon einmal auf das Setting ein und zeigt unter anderem die Protagonistin Joanna Dark. In Sachen Gameplay dürfte sich das Spiel an seinem Vorgänger orientieren, allerdings spricht Microsoft in der Ankündigung auch von einer Neuinterpretation der Marke.



Wann Perfect Dark erscheint, ist bislang noch nicht bekannt.