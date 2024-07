Nintendo stellt Paper Mario: Die Legende vom Äonentor im Video vor

Papier-Mario auf Schatzsuche

Rundenbasierte Kämpfe mit Action-Kommandos

In knapp einem Monat erscheint Paper Mario: Die Legende vom Äonentor für die Nintendo Switch . In dem Spiel erleben Mario und Co. dann ein neues Abenteuer in einer papierartigen Welt. Worum es geht, welche Freunde und Gegner auf den Kult-Klempner warten und wie die Kämpfe verlaufen, erklärt Nintendo jetzt in einem ausführlichen Überblickvideo.Die Story des Spiels ist schnell erklärt: Mario erhält eines Tages einen Brief von Prinzessin Peach. Diesem liegt auch eine Schatzkarte bei und so bricht Mario auf, um einen legendären Schatz zu finden - und um dabei auch die verschwundene Prinzessin wiederzufinden.Der Titel verrät es ja bereits: In Paper Mario: Die Legende vom Äonentor sehen Mario, alle weiteren Charaktere und überhaupt die gesamte Spielwelt so aus, als wären sie aus Papier hergestellt worden. Das ist nicht nur nett anzusehen, sondern bringt auch neue Spielmöglichkeiten - etwa kann sich Mario durch enge Spalten zwängen oder als Papierflieger elegant durch die Lüfte gleiten.Bei seinem Abenteuer ist Mario nicht auf sich allein gestellt, sondern er kann sich auf die Hilfe verschiedener Verbündeter verlassen. Zu diesen zählen etwa Koopio, der Gegner mit seinem Panzer treffen kann, oder Madame Aerona, eine ehemalige Schauspielerin, die den Wind kontrolliert.Kämpfe gegen die Mitglieder einer mysteriösen Organisation, einen Drachen und weitere Feinde verlaufen rundenbasiert. Angriffe finden über Action-Kommandos statt, wobei besonders gutes Timing Spezialattacken freischalten kann. Aber auch Orden und verschiedene Items können bei den Gefechten weiterhelfen.Paper Mario: Die Legende vom Äonentor erscheint am 23. Mai 2024 exklusiv für die Nintendo Switch.