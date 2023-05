PS5-Exklusivität vorbei: Ratchet & Clank: Rift Apart kommt für den PC

Das bietet die PC-Version

Der Lombax Ratchet und sein Roboterfreund Clank erleben schon bald ihr erstes Abenteuer auf dem PC: Wie Sony jetzt bestätigte, erscheint das bislang PlayStation 5-exklusive Ratchet & Clank: Rift Apart im Juli auch für Windows-Systeme. Ein neuer Trailer zeigt Gameplay und verrät, welche besonderen technischen Features die PC-Version mitbringt.In Ratchet & Clank: Rift Apart werden die beiden Titelhelden in ein ziemlich verrücktes Abenteuer geschickt, welches sich über gleich mehrere Dimensionen erstreckt. Das Spiel wurde von Insomniac Games entwickelt und war im Sommer 2021 für die PS5 erschienen. Am 26. Juli 2023 folgt nun auch eine PC-Fassung, für diese ist dann das auf Portierungen spezialisierte Studio Nixxes verantwortlich.Ratchet & Clank: Rift Apart wird auf dem PC eine unlimitierte Framerate haben und außerdem mehrere Technologien zur Performance-Optimierung unterstützen. Explizit genannt werden hier Nvidia DLSS 3 , AMD FSR 2, Intel XeSS sowie das von Insomniac Games entwickelte Temporal Injection. Support für Nvidia Reflex sowie Nvidia DLAA sind ebenfalls vorhanden. Außerdem bietet das Spiel Raytrace-Reflexionen und Raytrace-Schatten in den Außenbereichen - letztere fehlen in der Konsolenfassung.Besitzer von Ultrawide-Monitoren kommen ebenfalls auf ihre Kosten, diese unterstützt das Spiel mit den Seitenverhältnissen 21:9, 32:9 und 48:9. Wer mit Tastatur und Maus spielen möchte, kann dies tun, jedoch werden auch diverse Gamepads unterstützt - inklusive DualSense-Controller, welcher dann sogar haptisches Feedback und dynamische Triggereffekte bietet. Hierzu ist jedoch eine Kabelverbindung erforderlich.Weiterhin nennt Sony in der Ankündigung die Unterstützung für Achievements und Cloud-Savegames in den PC-Launchern.