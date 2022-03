Overwatch 2: Geschlossene Beta startet am 26. April 2022 auf dem PC

Overwatch 2 befindet sich derzeit in der geschlossenen Alpha-Phase, zu der nur wenige Personen Zugang haben. Der Kreis der Tester soll sich aber schon bald deutlich erhöhen, denn für den 26. April hat Blizzard nun den Start der PvP-Beta angekündigt.Der Fokus der Beta soll dann auf dem neuen Fünf-gegen-fünf-Mehrspielermodus liegen, in dem schon einmal insgesamt vier neue Karten ausprobiert werden dürfen. Dabei kehren mit Orisa, Doomfist, Bastion und Sombra bekannte Helden zurück und bringen einige Verbesserungen mit. Vollkommen neu ist hingegen Sojourn, die erste schwarze Heldin im Spiel. Der neue Modus "Push" ist ebenfalls in der Beta anspielbar, außerdem kommt ein verbessertes Ping-System zum Einsatz.Interessierte können sich jetzt auf der offiziellen Webseite für den Betatest anmelden . Neben etwas Glück ist für die Teilnahme außerdem ein Battle.net-Konto erforderlich. Die Beta wird zunächst nur auf dem PC spielbar sein, Testmöglichkeiten der Konsolenfassungen könnten aber zu einem späteren Zeitpunkt folgen.