No Man's Sky: Interceptor-Update bringt neue Schiffe und Welten

Interceptor-Schiffe und korrumpierte Welten

Mehr Freiheiten für VR-Fans

Der Weltraum-Sandkasten No Man's Sky wurde mal wieder mit einem größeren Update versorgt: Die "Interceptor" getaufte Aktualisierung bringt neue Inhalte und Herausforderungen, aber auch technische Verbesserungen für VR-Brillen sowie weitere Grafik- und Performance-Optimierungen.Neuerungen gibt es zunächst bei den feindlichen Interceptor-Raumschiffen: Diese werden nun aus verschiedenen Einzelteilen prozedural generiert und können nach einem erfolgreichen Abschuss von den Spielern aufgespürt, repariert und schließlich zur eigenen Flotte hinzugefügt werden. Wer will, darf dann also erstmals in einem Sentinel-Cockpit Platz nehmen.Ebenfalls neu sind korrumpierte Planeten, die von ungewöhnlich leuchtenden Kristallen geprägt sind und mit vielen Gefahren und Geheimnissen zum Erkunden einladen. In diesem Zusammenhang steht auch eine neue Nexus-Mission bereit. Zudem gibt es neue Sentinel-Multitools und eine weitere Jetpack-Variante.Besitzer einer VR-Brille können ab sofort die Position ihres Multitool-Menüs selbst bestimmen. Auf allen Xbox-Plattformen wurde jetzt Dynamic Resolution Scaling (DRS) hinzugefügt, was für eine bessere Grafik und Performance sorgen dürfte. Außerdem wird nun auch AMD FidelityFX Super Resolution 2.0 unterstützt.Wie üblich zeigt der Entwickler Hello Games ein paar der Neuerungen im Video, ansonsten lohnt sich wie immer aber auch der Blick in das umfangreiche Changelog auf der Entwicklerseite. No Man's Sky ist für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S erhältlich.