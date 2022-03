Nintendo stellt Kirby und das vergessene Land ausführlich vor

Buntes 3D-Abenteuer

Schon bald erscheint mit Kirby und das vergessene Land das erste 3D-Open-World-Abenteuer mit Nintendos kugeligem Maskottchen für die Switch. Ein neues knapp sechs Minuten langes Video gibt jetzt ausführliche Einblicke in das Spiel und zeigt, was es etwa mit den Spezial-Kräften und dem Vollstopf-Modus auf sich hat.In Kirby und das vergessene Land wird unser Held durch einen Wirbel in eine bislang unbekannte Welt befördert, wo dieser das fiese Bestienrudel bekämpfen und die Waddle-Dees retten muss. Im Trailer gibt es verschiedene Regionen wie einen sommerlichen Strand, einen verlassenen Vergnügungspark oder Schneelandschaften zu sehen.Wie gewohnt kann Kirby wieder Gegner einsaugen und so besondere Kräfte erlangen. Diese Spezialfähigkeiten können durch das Einsammeln von Blaupausen sogar weiter verbessert werden. Im Vollstopf-Modus verleibt sich Kirby etwa ein Auto oder einen Kegel ein, was ganz neue Verwandlungen und Möglichkeiten freischaltet.Im weiteren Verlauf zeigt das Video noch, was es in der Waddle-Dee-Stadt zu entdecken gibt und wie der Koop-Modus funktioniert. Kirby und das vergessene Land erscheint am 25. März 2022 für die Nintendo Switch , ab sofort gibt es eine spielbare Demo im E-Shop.