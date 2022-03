Nintendo Switch Sports - Diese sechs Disziplinen sind mit dabei

Sechs unterschiedliche Disziplinen

Joy-Con-Beingurt für Fußballer

Nintendo stellt in einem Übersichtstrailer die unterschiedlichen Sportarten vor, die in Nintendo Switch Sports zur Auswahl stehen. Sämtliche Disziplinen machen von der Bewegungssteuerung der Joy-Cons Gebrauch, um Spieler vor dem Bildschirm ins Schwitzen zu bringen. Los geht es bereits in wenigen Wochen.Insgesamt sechs Sportarten sind in der Fortsetzung der Wii Sports-Reihe enthalten. Dabei schafft zunächst Volleyball den Sprung auf die nächste Konsolengeneration: Hier können Spieler mit den Joy-Cons eine Reihe unterschiedlicher Aktionen ausführen und mit Teamwork sowie gutem Timing um den Sieg kämpfen. Deutlich persönlicher sind hingegen die Badminton-Machtes, in denen sich nur zwei Spieler gegenüberstehen. Ebenfalls mit dabei ist Tennis, hier können Spieler solo oder mit einem Partner antreten.Wer lieber eine ruhige Kugel schieben möchte, kann dies in Bowling tun - für etwas mehr Nervenkitzel sorgen bei Bedarf spezielle Bahnen mit Hindernissen und ein Online-Survival-Modus. Ganz neu in Switch Sports dabei ist Chambara und liefert Schwertkämpfe mit wahlweise einer oder zwei Waffen.Eine Besonderheit bietet Fußball, denn hier kann der Ball sogar mit echten Tritten ins Tor befördert werden. Dafür ist der Handelsversion des Spiels ein spezieller Beingurt für den Joy-Con beigelegt. Online sind Fußball-Spiele mit bis zu acht Teilnehmern gleichzeitig möglich.Alle Sportarten können sowohl lokal auf einer Switch-Konsole als auch online mit Freunden (oder zufälligen Gegnern) gespielt werden. Nintendo Switch Sports erscheint am 29. April 2022, zu einem späteren Zeitpunkt im Herbst soll zudem noch Golf als weitere Disziplin hinzukommen.