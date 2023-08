Nightingale: Gamescom-Trailer und Termin für den Early-Access-Start

Nightingale hat ein Erscheinungsdatum: Wie das Studio Inflexion Games zur Gamescom verriet, startet das Survival-Adventure am 22. Februar 2024 für den PC - zumindest im Early Access. Was Spieler dann erwartet, zeigt ein neuer Trailer.Schauplatz von Nightingale ist eine offene Welt, die stark vom viktorianischen Stil inspiriert wurde. Als sogenannter Realmwalker legen Spieler sich dort mit gefährlichen und mitunter auch ziemlich bizarren Kreaturen an. Kämpfe finden in der Ego-Perspektive statt, neben kleineren Feinden sind im Video auch ein paar riesige Apex-Kreaturen zu sehen. Wer Hilfe benötigt, kann sich online mit anderen Spielern im Koop zusammenschließen.Neben den PvE-fokussierten Kämpfen steht in Nightingale das Crafting im Vordergrund. Dabei lassen sich nicht nur Waffen und Werkzeuge, sondern auch Gebäude oder sogar ganze Siedlungen erschaffen und mit KI-gesteuerten Bewohnern und Arbeitern bevölkern.