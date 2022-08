Nachschub für Elden Ring-Fans: Thymesia erscheint bald

Mit Thymesia erscheint demnächst ein neues Action-Rollenspiel, welches in die Fußstapfen des erfolgreichen Elden Ring treten möchte. In diesem werden Spieler als Pestarzt zur letzten Hoffnung eines Königreiches, das von der Alchemie ins Chaos gestürzt wurde.Im düsteren Fantasy-Rollenspiel Thymesia schlüpfen Spieler in die Rolle des Pestarztes Corvus und müssen einen Weg finden, das Königreich Hermes zu retten. Dieses konnte durch exzessiv betriebene Alchemie einen gewaltigen Aufstieg erleben, hat nun aber auch mit deren Folgen zu kämpfen, denn Krankheit und gefährliche Monster machen die Straßen unsicher.Spieler schlüpfen in diesem Szenario in die Rolle des Pestarztes Corvus, der als einziger das Reich noch retten kann. Der Schlüssel dazu liegt in Corvus‘ Erinnerung, doch da gibt es ein Problem, denn dieser hat sein Gedächtnis verloren und muss es erst zurückerlangen.Die Entwickler versprechen für Thymesia unter anderem schnelle Kämpfe und ein komplexes Seuchen-Waffensystem. Zuletzt wurde Thymesia vom 9. August auf den 18. August verschoben, an diesem Datum soll das Spiel dann für den PC, die PlayStation 5 und Xbox Series X/S erscheinen.