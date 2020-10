Mortal Kombat 11 bekommt ein Kombat Pack 2 & Next-Gen-Upgrade

Warner Bros. und die Netherrealm-Studios kündigen Nachschub für Mortal Kombat 11 an: Im Kombat Pack 2 kehren mit Mileena und Rain zwei bekannte Kämpfer der Reihe zurück. Zu ihnen gesellt sich noch der Actionheld Rambo. Außerdem erscheint das Spiel noch einmal als Ultimate-Edition mit allen verfügbaren Inhalten - auch für die PlayStation 5 und Xbox Series X In einem Cinematic-Trailer stellen die Entwickler die drei neuen Charaktere vor. Während Rain mit einem Katar bewaffnet ist und ein Portal zum Wasserreich öffnen kann, setzt Mileena neben ihren bekannten Sais auch scharfe Krallen im Kampf ein. Rambos Aussehen und Fertigkeiten orientieren sich am ersten Kinofilm aus dem Jahr 1982. Auch im Spiel wird Actionstar Sylvester Stallone der Kultfigur seine Stimme leihen.Neben dem Kombat Pack 2 erscheint Mortal Kombat 11 am 17. November zudem noch als sogenannte Ultimate-Edition. Diese umfasst das Basisspiel, die drei neuen Kämpfer sowie das erste Kombat Pack und die Aftermath-Erweiterung. Wer Mortal Kombat 11 bereits auf der PlayStation 4 oder Xbox One besitzt, kann kostenlos zur Version für die jeweils nächste Konsolengeneration upgraden. Geboten werden dort dann Grafikverbesserungen, eine dynamische 4K-Auflösung, deutlich kürzere Ladezeiten und Unterstützung für Cross-Play und Cross-Gen. Vorbesteller sichern sich ein zusätzliches Skin-Pack.