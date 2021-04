Monster Hunter Stories 2 - Neuer Trailer zum Rollenspiel eingetroffen

Capcom hat einen neuen Trailer zu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin geteilt und zeigt darin unter anderem, wie die Helden des Abenteuers ungewöhnliche Allianzen eingehen. Das Spiel erscheint im Sommer für die Nintendo Switch und den PC.Capcom hatte am Dienstag ein digitales Monter Hunter-Event abgehalten und neben Updates zum derzeit Switch-exklusiven Monster Hunter Rise auch Neuigkeiten zu Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin verraten. Demnach wird das Sequel das rundenbasierte Kampfsystem des Vorgängers aufgreifen und erneut die drei Angriffstypen Geschwindigkeit, Kraft und Technik bieten. Zusätzlich müssen Spieler nun aber noch die richtigen Waffen, Elemente und Fähigkeiten kombinieren, um möglichst starke Angriffe durchführen zu können.Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin ist ab dem 9. Juli 2021 für die Switch und via Steam für den PC erhältlich.