Capcom kündigt Monster Hunter Stories 2 für die Nintendo Switch an

Das Rollenspiel Monster Hunter Stories bekommt einen Nachfolger auf der Switch . Nintendo kündigte das Spiel jetzt zusammen mit Capcom als Exklusivtitel für die Konsole an. Erste Eindrücke aus Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin gibt es offiziellen Ankündi­gungs­trai­ler zu sehen.Spieler werden die Geschichte von Monster Hunter Stories 2 aus der Sicht eines jungen Monsterreiters erleben, der mithilfe eines Kinship-Steins Verbindungen zu den ge­heim­nis­vol­len Kreaturen der Fantasy-Welt aufbauen kann. Capcom will Spielern eine Geschichte mit einigen überraschenden Wendungen und herzergreifenden Momenten erzählen.Monster Hunter Stories 2: Wings of Ruin erscheint im Sommer 2021 für die Nintendo Switch. Der Vorgänger war 2017 für den Nintendo 3DS veröffentlicht worden. Mit Monster Hunter Rise erscheint nächstes Jahr zudem ein weiteres Spiel der Reihe exklusiv für Nintendos Konsole.