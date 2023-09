Marvel's Spider-Man 2: Sony gibt Einblicke in das erweiterte New York

Erkunden im Fokus

Sony hat einen neuen Trailer zu Marvel's Spider-Man 2 geteilt, das im Oktober exklusiv für die PlayStation 5 erscheint. In dem Video geht es vor allem darum, was die offene Spielwelt zu bieten hat. Dabei stehen besonders die Neuerungen im Vergleich zum Vorgänger im Fokus.Zunächst einmal bestätigt Bryan Intihar von Insomniac Games, dass die Spielwelt von Spider-Man 2 fast doppelt so groß sein wird, da nun auch Queens und Brooklyn zugänglich sind. Mit den sogenannten Web-Wings gibt es zusätzlich zum Netzschwingen eine neue Fortbewegungsmöglichkeit, mit welcher Spidey nun noch schneller größere Strecken zurücklegen kann.Natürlich wird in Spider-Man 2 auch wieder das Erkunden der Spielwelt äußerst wichtig sein. Dabei können Spieler nahezu nahtlos zwischen den beiden Spider-Men, also Peter Parker und Miles Morales, wechseln. Hier kommt außerdem ein neues Distriktfortschrittssystem zum Einsatz, wenn Spieler verschiedene Aufgaben und Nebenmissionen übernehmen. Als Belohnung winken unter anderem neue Skills und Gadgets, aber auch viele zusätzliche Kostüme. Insgesamt gibt es im Spiel 65 Outfits, welche sich zudem noch weiter anpassen lassen.Marvel's Spider-Man 2 erscheint am 20. Oktober 2023 exklusiv für die Playstation 5. Ob (wie beim Vorgänger) zu einem späteren Zeitpunkt noch eine Version für den PC folgt, ist derzeit nicht bekannt.