Mario + Rabbids Sparks of Hope erscheint im Oktober & neuer Trailer

Nintendo hat den Release-Termin des Taktikspiels Mario + Rabbids Sparks of Hope verraten. Demnach erscheint das verrückte Crossover am 20. Oktober 2022 exklusiv für die Switch. Bei der jüngsten Nintendo Direct Mini wurde außerdem ein neuer Gameplay-Trailer gezeigt, der das Kampfsystem etwas genauer vorstellt.Mario + Rabbids Sparks of Hope ist die Fortsetzung von Mario + Rabbids Kingdom Battle (2017) und folgt einem ähnlichen Spielprinzip, jedoch gibt es auch kleine Veränderungen, wie Nintendo im Video erklärt. Kämpfe finden zwar weiterhin rundenbasiert statt, jedoch können sich Mario und seine Freunde nun frei innerhalb ihrer Reichweite bewegen, solange sie noch keine Waffe eingesetzt haben. Das Video zeigt außerdem, wie sich Dash-Angriffe und weitere Techniken miteinander kombinieren lassen.Insgesamt ist es wichtig, das Gelände sinnvoll zu nutzen und die individuellen Stärken der einzelnen Teammitglieder richtig einzusetzen. Neben Rabbid-Peach, Rabbid-Rosalina und Rabbid-Luigi schließt sich anscheinend nun sogar Bowser Marios Team an.Mario + Rabbids Sparks of Hope kann ab sofort vorbestellt werden.