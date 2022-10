Mario + Rabbids Sparks of Hope: Story-Trailer veröffentlicht

Nintendo und Ubisoft haben einen neuen Trailer zu Mario + Rabbids Sparks of Hope veröffentlicht, das Ende des Monats exklusiv für die Switch erscheint. Im Video erfahren wir mehr über die Hintergrundgeschichte des Taktik-Spiels. Dieses Mal müssen Mario und seine Freunde die Galaxie vor einer finsteren Bedrohung retten.Im Sequel zu Mario + Rabbids Kingdom Battle (2017) müssen Mario, Rabbid-Peach und Co. mit vereinten Kräften gegen Misera und ihre Schergen kämpfen. Diese verfolgen nämlich den Plan, die wundersamen Sparks einzufangen - was schlimme Folgen für das ganze Universum hätte. Wie der neue Trailer verrät, wartet zudem ein großes Geheimnis darauf, von unseren Helden gelüftet zu werden.Auch Mario + Rabbids Sparks of Hope setzt wieder auf ein rundenbasiertes Gameplay, welches aber noch einmal überarbeitet wurde. Etwa haben die Helden nun mehr Bewegungsmöglichkeiten und es gibt neue Angriffstechniken für die insgesamt neun spielbaren Charaktere.Mario + Rabbids Sparks of Hope erscheint am 20. Oktober 2022 für die Nintendo Switch.