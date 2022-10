Mario + Rabbids Sparks of Hope: Nintendo zeigt den Launch-Trailer

Mit Mario + Rabbids Sparks of Hope erscheint nach rund fünf Jahren eine Fortsetzung zum äußerst erfolgreichen Kingdom Battle für die Switch. Auch dieses Mal schließen sich Mario und seine Freunde mit den verrückten Rabbids zusammen, um in bester XCOM-Manier einen gemeinsamen Feind zu bezwingen. Wenige Tage vor dem Start gibt es nun den Launch-Trailer.In Sparks of Hope bedroht die Schurkin Misera den Frieden der gesamten Galaxie: Um genügend Energie für ihre fiesen Pläne zu bekommen, hat sie es nämlich auf Macht der Sparks abgesehen - höchste Zeit für Mario und Co. also, Miseras Vorhaben aufzuhalten. Wie wir im Trailer sehen, schlägt sich dieses Mal sogar Erzfeind Bowser auf Marios Seite.Gespielt wird Mario + Rabbids Sparks of Hope so ähnlich wie sein Vorgänger und setzt somit auf eine Mischung aus Echtzeit und taktischem Vorgehen. Wie das aussieht, zeigt das Video auch noch einmal, denn nach einer längeren Rendersequenz gibt es darin noch ein wenig frisches Gameplay zu sehen.Mario + Rabbids Sparks of Hope ist ab dem 20. Oktober 2022 exklusiv für die Nintendo Switch erhältlich.