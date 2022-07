Mario + Rabbids Sparks of Hope: Nintendo stellt das Spiel genauer vor

Die Sparks sind in Gefahr

Ein verbessertes Kampfsystem

Reise durch neue Welten

Bereits am Dienstag hatte Nintendo das Erscheinungsdatum von Mario + Rabbids: Sparks of Hope bekannt gegeben und dabei auch einen kurzen Trailer zu dem Taktikspiel gezeigt. Nun wurde noch einmal ein deutlich längeres Video nachgereicht, welches genauer auf die Hintergrundgeschichte, Spielwelt und den veränderten Kampfstil eingeht.In Mario + Rabbids: Sparks of Hope befindet sich die Galaxie von Mario und den Rabbids in großer Gefahr, denn das finstere Wesen Misera will die wundersamen Sparks (kleine Wesen, die durch die Verschmelzung von Rabbids und Lumas entstanden sind) verschlingen und das Universum ins Chaos stürzen. Dies müssen Mario und seine Freunde natürlich verhindern und können dabei zum Glück auf der Sparks zählen.Spieler übernehmen das Kommando über drei Charaktere beider Welten, wobei sich neben Mario, Luigi und Peach sogar Bowser der Gruppe anschließt. Auf der Seite der Rabbids kämpfen Rabbid-Mario, Rabbid-Luigi, Rabbid-Peach, Rabbid-Rosalina und die geheimnisvolle Rebella. Alle Helden können in den taktisch geprägten und rundenbasierten Schlachten jeweils individuelle Waffen und besondere Fertigkeiten einsetzen. Diese ergänzen sich auf dem Schlachtfeld nicht nur ideal, sondern lassen sich auch mit den Kräften befreiter Sparks zu besonders mächtigen Angriffen verbinden.Jenseits der Kämpfe soll es in Sparks of Hope ebenfalls einiges zu entdecken geben. Spieler können die verschiedenen Planeten dann frei erkunden, dabei auf einige ziemlich ungewöhnliche Persönlichkeiten stoßen und für diese verschiedene Aufträge erledigen.Mario + Rabbids: Sparks of Hope erscheint am 20. Oktober 2022 für die Nintendo Switch , Vorbestellungen sind schon jetzt möglich.