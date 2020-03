51 Worldwide Games: Klassiker-Sammlung für die Switch angekündigt

51 Klassiker für die Nintendo Switch

Inzwischen stehen für die Nintendo Switch bereits zahlreiche Brettspiele, die alleine oder zusammen mit anderen Konsolen-Besitzern gespielt werden können, zur Verfügung. Mit "51 Worldwide Games" hat der japanische Publisher nun direkt ein ganzes Paket an Spiele-Klassikern vorgestellt. Der Titel soll am 5. Juni 2020 das Licht der Welt erblicken.Im Trailer hat Nintendo auch direkt mal die Namen aller 51 Klassiker, die in "51 Worldwide Games" enthalten sind, enthüllt. Es handelt sich um "Mankala", "Hanafuda", "Backgammon", "Abtrünniger", "Dame", "Präsident", "Domino", "Speed", "Hasenjagd", "Black­jack", "Viererreihe", "Schach" und "Schagi". Außerdem sind die Games "Mini-Shogi", "Ludo", "Japanisches Mahjongg", "Kar­ten­do­mi­no", "Golf", "Dart", "Texas Hold'em", "Mühle", "Air-Hockey", "Krieg und Frieden", "Carrom", "Sternhalma" und "Yacht-Würfelspiel" verfügbar.Darüber hinaus gibt es noch "Takoyaki-Kartenspiel", "Billard", "Hex", "Spider-Solitaire", "Fünf in einer Reihe", "Passendes Pendant", "Bowling", "Zielschießen", "Autorennbahn", "Käsekästchen", "Farbcodeknacker", "Schweineschwanz und "Mahjongg-Solitaire". Auch "Alle ablegen", "Angeln", "Klondike-Solitaire", "Mini-Tennis", "Mini-Fußball", "Mini-Curling", "Mini-Boxen", "Mini-Baseball", "Panzerschlacht", "Panzerschlacht (Versus)", "Schiebepuzzle" und "6-Kugel-Puzzle" sind in der Sammlung enthalten.Während einige enthaltenen Spiele ausschließlich alleine gespielt werden können, gibt es in manchen Titeln die Option, mit bis zu vier Spielern zu zocken. Die Verbindung zu anderen Konsolen kann entweder über ein globales Netzwerk oder über das Internet erfolgen. Das Game erscheint am 5. Juni exklusiv für die Switch. Als Preis werden 39,99 Euro genannt.