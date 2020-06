Mafia: Definitive Edition - Neuer Trailer zum Remake veröffentlicht

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

2K Games hat einen neuen Trailer zur Definitive Edition von Mafia 1 veröffentlicht. Tatsächliches Gameplay aus der umfassend über­ar­bei­te­ten Neuauflage gibt es darin zwar auch weiterhin leider keines zu sehen, zumindest erhalten wir aber neue Eindrücke von der ver­wen­de­ten Grafikengine und den neuen Zwischensequenzen.2K Games hatte erst kürzlich den zweiten und dritten Teil der Mafia-Trilogie (als Remaster) neu aufgelegt. Für den ersten und somit auch ältesten Teil lässt man sich hingegen deutlich mehr Zeit, dafür handelt es sich hier dann auch um ein vollständiges Remake und so sollen die Verbesserungen im Vergleich zum Original dann auch am größten ausfallen. Die Stadt Lost Heaven wird somit viel lebendiger wirken, zudem sehen sämtliche Charaktermodelle deutlich detaillierter aus. An der gelungenen Geschichte wird sich hingegen nicht allzu viel ändern, auch wenn Spieler wohl dennoch die eine oder andere Überraschung erwarten dürfen.Die Mafia: Definitive Edition erscheint am 28. August 2020 für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One