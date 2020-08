Mafia: Definitive Edition - Neuer Story-Trailer zum Remake

Alle News zur Spielemesse in Köln

2K Games zeigt einen brandneuen Trailer zum Remake von Mafia und geht in diesem ein weiteres Mal auf die Geschichte des Spiels ein, welche Spieler in die Zeit der Prohibition versetzt. Das Video feierte seine Premiere bei der Opening Night Live der Gamescom 2020 Im neuen Trailer lernt der Protagonist und Taxifahrer Tommy eine wichtige Lektion, nämlich dass er in der Welt des organisierten Verbrechens durch Loyalität zur Familie schnell Reich­tum und große Macht erlangen kann, diese Welt aber auch nicht ganz ohne Gefahren ist.Während Mafia 2 und Mafia 3 erst kürzlich von 2K Games neu aufgelegt wurden, lässt man sich mit dem ersten Teil länger Zeit. Dafür wird dieser von Grund auf überarbeitet und bietet neben einer komplett neuen Grafik etwa auch Verbesserungen beim Soundtrack und Game­play.