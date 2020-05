Mafia: Trilogy - Remake und Remaster der Spielereihe angekündigt

Mafia 2 und 3 jetzt, Teil 1 später

Es hatte sich bereits vor ein paar Tagen abgezeichnet, dass es seitens 2K Games schon bald Neuigkeiten zur Mafia-Reihe geben wird. Ein neuer Teil wurde zwar nicht angekündigt, stattdessen gibt es sogenannte "Definitive Editions" der Mafia-Trilogie mit verbesserter Grafik und neuen Inhalten.Das Video zeigt das Remaster von Mafia 2, welches ursprünglich 2010 erschien, und in der Neuauflage nun eine 4K-Auflösung bietet sowie alle drei veröffentlichten Erweiterungspakete enthält. Zudem gibt es zusätzliche Fahrzeuge und Outfits. Auch Mafia 3 erhält eine Definitive Edition mit allen bereits verfügbaren Zusatzinhalten. Ansonsten gibt es hier keine größeren Veränderungen, was aber wenig überraschend ist. Schließlich ist der bisher jüngste Teil erst im Herbst 2016 erschienen.Während die neuen Editionen von Mafia 2 und 3 ab sofort für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Google Stadia erhältlich sind, lässt das Remake des ersten Teils ein wenig länger auf sich warten: Dieses erscheint nämlich erst am 28. August, wird bis dahin aber vollständig überarbeitet, wobei die Grafikengine von Mafia 3 als Basis dient. Zusätzlich verspricht 2K Games eine Ausweitung der Hintergrundgeschichte, zusätzliche Dialoge und Zwischensequenzen. In der vergrößerten Spielwelt soll es außerdem für Kenner des Originals viel Neues zu entdecken geben, darunter zusätzliche Fahrzeuge wie Motorräder. Auf geeigneter Hardware wird Teil 1 natürlich auch in 4K-Auflösung laufen.Alle drei Spiele können zusammen als Mafia: Trilogy oder auch einzeln auf den genannten Plattformen gekauft werden. Auf dem PC ist dies zunächst nur über Steam möglich, zu einem späteren Zeitpunkt soll aber auch noch eine Veröffentlichung im Epic Games Store folgen. Wer Mafia 2 oder Mafia 3 besitzt, erhält die jeweilige Definitive Edition ohne zusätzliche Kosten. Das Remake von Teil 1 gibt es hingegen nicht kostenlos.