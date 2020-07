Mafia: Definitive Edition - So gut sieht das Remake des Klassikers aus

Umfassendes Remake

Gameplay aus der Neuauflage

Release einzeln und als Sammlung

2K Games und der Entwickler Hangar 13 hatten schon vor einiger Zeit eine vollständige Neuauflage von Mafia angekündigt. Heute gibt es ein neues umfassendes Video zum Remake zu sehen, das nun erstmals auch echtes Gameplay aus einer Mission der rundum er­neu­er­ten Fassung mit deutlich verbesserter Grafik zeigt.Anders als die beiden bereits veröffentlichten Definitive Editionen von Mafia 2 und Mafia 3 wird der ursprünglich im Jahr 2002 ver­öf­fent­lich­te erste Teil der Reihe von Grund auf neu entwickelt. Wie Chief Creative Officer Haden Blackman im Video erläutert, wurde die voll­stän­di­ge Spielwelt neugestaltet, ohne dass dabei die ikonischen Schauplätze oder die Atmosphäre des Originals verloren gehen. Gleiches gilt für die zahlreichen Charaktere, welche dank Motion Capturing und verbesserten Gesichtsanimationen nun aber deutlich realistischer aussehen.Das Video zeigt sowohl Videosequenzen als auch Gameplay aus einer nicht finalen Version des Spiels und vergleicht diese auch mit Szenen aus dem Original. Blackman fasst zudem noch weitere (bereits bekannte) Details zur Neuauflage zusammen, wie etwa, dass es zusätzliche Waffen und Fahrzeuge geben wird. Die Mafia: Definitive Edition basiert auf derselben Grafikengine wie Mafia 3, welche jedoch noch weiter verbessert wurde.Besonders interessant wird das Video ab der dritten Minute: Hier zeigen die Entwickler zum ersten Mal Ausschnitte aus einer Mission, die etwa aus der Mitte des Spiels stammt. Tommy und seine Crew sollen auf einer abgelegenen Farm eine Whisky-Lieferung abholen - was allerdings gehörig schiefgeht. Schon wenig später liefern sich die Mafiosi ein Feuergefecht mit der Polizei, bis es schließlich zu einer wilden Verfolgungsjagd kommt.Die Mafia: Definitive Edition erscheint am 25. September 2020 sowohl einzeln als auch als Teil der Mafia: Trilogy für den PC, die PlayStation 4 und die Xbox One . Die Sammlung ent­hält auch die beiden bereits erhältlichen Remaster von Mafia 2 und Mafia 3.