Mafia: Definitive Edition - Trailer zum Start des Remakes veröffentlicht

Mafia: Definitive Edition mit vielen Neuerungen

Die Mafia: Definitive Edition ist ab sofort erhältlich und lässt den von Grund auf erneuerten Klassiker im neuen Glanz erstrahlen. Passend zum Release zeigen 2K Games und das Studio Hangar 13 den offiziellen Launch-Trailer zum Spiel mit neuen Einblicken in das Leben des Mafia-Gangsters Tommy Angelo.Während Teil 2 und Teil 3 der Mafia-Trilogie bereits vor ein paar Monaten neu aufgelegt wurden, mussten Fans auf das Remake des ersten Teils deutlich länger warten. Dafür kommt dieses nicht nur mit Detailverbesserungen, sondern wurde von Grund auf neu entwickelt. Neben einer neuen Grafik-Engine, neuen Zwischensequenzen und Fahrzeugen sowie einer vollständigen Neugestaltung der Spielwelt gibt es auch zahlreiche Gameplay-Verbesserungen und einen neu aufgenommenen Soundtrack. Trotz der umfangreichen Veränderungen versprechen die Entwickler, auch im neuen Spiel den Nostalgiefaktor des Originals aus dem Jahr 2002 einzufangen.Zwar sind einige Missionen des Spiels erweitert worden, an der grundsätzlichen Geschichte ändert sich dabei jedoch nichts und so lernen Spieler erneut den Taxifahrer Tommy Angelo kennen, der sich eines Tages in der Welt der Mafia wiederfindet und recht schnell den Verlockungen des organisierten Verbrechens erliegt. Schauplatz ist dabei die Stadt Lost Heaven in Illinois in den 1930er Jahren, also inmitten der amerikanischen Prohibition.Ursprünglich sollte die Mafia: Definitive Edition bereits im August dieses Jahres erscheinen, musste dann allerdings Pandemie-bedingt um einige Wochen verschoben werden. Nun ist die Mafia: Definitive Edition aber ab sofort für den PC, die PlayStation 4 und Xbox One erhältlich. Aufgrund der zahlreichen Neuerungen wird die Neuauflage, anders als es noch bei Teil 2 und Teil 3 der Fall war, nicht als kostenloses Update angeboten, sondern muss neu gekauft werden.