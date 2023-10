Cities: Skylines 2 - Der Launch-Trailer verspricht Städtebau ohne Limit

Schritt für Schritt zur eigenen Lieblingsstadt

Mod-Support später, Probleme zum Start erwartet

Die vielleicht vielversprechendste Städtebausimulation der letzten Jahre steht in den Startlöchern: Am kommenden Dienstag veröffentlichen Paradox Interactive und der Entwickler Colossal Order Cities: Skylines 2 für den PC. Schon einige Tage früher, nämlich ab heute, steht der offizielle Launch-Trailer zum Abruf bereit und zeigt noch einmal, worauf Städtebauer sich freuen dürfen.Cities: Skylines 2 erscheint am 24. Oktober 2023 für den PC und tritt dann die Nachfolge seines überaus erfolgreichen Vorgängers aus dem Jahr 2015 an. Die Entwickler versprechen einiges, nämlich nicht weniger als das realistischste Stadtbauspiel aller Zeiten abzuliefern. Spieler können somit bis ins kleinste Detail ihre eigene Traummetropole erschaffen, für das Wohl der Bürger sorgen und verschiedene Herausforderungen meistern.Dazu gehört es etwa, eine möglichst durchdachte Infrastruktur zu planen, die Energieversorgung sicherzustellen und die City attraktiv für Bewohner und Arbeiter zu machen. Faktoren wie Industrie, Umweltschutz und die Gesundheit der Menschen sollten dabei stets im Blick behalten werden. Der Tag-Nacht-Wechsel, die unterschiedlichen Jahreszeiten sowie überraschend auftretende Naturkatastrophen beeinflussen das Spielgeschehen ebenfalls. Diese Features sind direkt zum Start im Basisspiel enthalten, beim Vorgänger wurden diese noch als DLC nachgeliefert.Dennoch befinden sich auch für Cities: Skylines 2 bereits mehrere DLC-Pakete in der Vorbereitung. Beispielsweise sollen so neue Assets wie Brücken, Strandhäuser oder moderne Bauwerke ihren Weg in das Spiel finden. Die Entwickler haben außerdem eine offizielle Unterstützung von Mods versprochen, auch wenn dafür nicht der Steam Workshop, sondern eine eigene Plattform genutzt wird. Der Mod-Editor soll aber erst nach der Veröffentlichung des Spiels nachgereicht werden.Spieler werden ohnehin womöglich mit einem etwas holprigen Start rechnen müssen, denn: Erst vor wenigen Tagen hatte Paradox Interactive überraschend offen mitgeteilt , dass man zwar am Release-Termin festhalte, gleichzeitig aber mit der Optimierung des Spiels nicht zufrieden sei. Der Start der Konsolenfassungen wurde hingegen auf das Frühjahr 2024 verschoben.