Star Trek: Infinite - Neuer Trailer mit ersten Eindrücken aus dem Spiel

Mit Star Trek: Infinite erscheint demnächst ein neues Strategiespiel für den PC, in dem Spieler ihre ganz eigene Geschichte im Star Trek-Universum erleben können. So lautet zumindest das Versprechen des Studios Nimble Giant Entertainment und von Paradox Interactive. Erste Gameplay-Eindrücke gibt es im Video zu sehen.Star Trek: Infinite macht Spieler zum Anführer einer der vier spielbaren Fraktionen, die alle ihren eigenen Spielstil mitbringen. Zur Auswahl stehen die Vereinte Föderation der Planeten, das Klingonische Reich, das Romulanische Sternenimperium sowie die Cardassianische Union, die um Ruhm und Ehre kämpfen und damit auch die Zukunft der Galaxie verändern.Wie Spieler dabei vorgehen wollen ist ihnen selbst überlassen, Kriegsführung, Diplomatie und Spionage lassen sich frei mischen. Auch bekannte Charaktere wie Picard, Janeway, Sisko, Data, Gowron, Makbar oder Garak können rekrutiert werden und es gibt viele Raumschiffe aus den Filmen beziehungsweise Serien. Genannt werden etwa die Defiant-Klasse der Föderation, die Galor-Klasse der Cardassianer oder die klingonischen Negh'Var-Schlachtschiffe.Optisch erinnert das Ganze an das Strategiespiel Stellaris aus dem Jahr 2016 - das ist kein Zufall, denn Star Trek: Infinite nutzt tatsächlich dessen Kernfunktionen, welche aber von den Entwicklern angepasst und vereinfacht wurden. Das Resultat soll noch in diesem Jahr für den PC erscheinen.