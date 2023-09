Star Trek: Infinite - Das Strategiespiel erscheint im Oktober

Paradox Interactive und der Entwickler Nimble Giant haben das Erscheinungsdatum des Strategiespiels Star Trek: Infinite bekannt gegeben. Los geht es demnach bereits im nächsten Monat, Vorbesteller können sich ab sofort zusätzliche Inhalte sichern. Außerdem steht ein neuer Trailer bereit.Spieler übernehmen in Star Trek: Infinite das Kommando über eine von vier Fraktionen (Vereinte Föderation der Planeten, das Klingonische Reich, das Romulanische Sternenimperium sowie die Cardassianische Union) und dürfen dann entweder der vorgegebenen Geschichte folgen oder auch ihren individuellen Fußabdruck in der Galaxie hinterlassen - etwa durch kriegerische Handlungen, Diplomatie oder Spionage. Zeitlich ist Star Trek: Infinite dabei einige Jahrzehnte vor Star Trek: The Next Generation angesiedelt.Spieler können zudem bekannte Film- und Serienfiguren wie Picard, Data, Janeway oder Sisko rekrutieren. Wie der neue Trailer noch einmal deutlich macht, erinnert das Ganze an Stellaris (2016), dessen Kernsysteme von den Entwicklern an das Star Trek-Universum angepasst wurden.Star Trek: Infinite erscheint am 12. Oktober 2023 für PC und Mac. Wer das Spiel vorbestellt, sichert sich die U.S.S. Cerritos als zusätzliches Schiff, California-Class-Uniformen und ein Klingonisch-Sprachpaket. Käufer der Deluxe-Edition erhalten außerdem einen digitales Artbook, den Soundtrack und einen Musik-DLC.