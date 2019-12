Star Wars: Die Skywalker Saga - Teaser zum kommenden Lego-Spiel

Warner Bros. und der Entwickler TT Games haben einen neuen Teaser zu Lego Star Wars: Die Skywalker Saga veröffentlicht und zeigen darin ein paar Ausschnitte aus dem Spiel. Bei diesem dürfte es sich um das bislang umfangreichste Lego-Videospiel handeln, denn es soll alle neun Filme abdecken.Mit Star Wars: Der Aufstieg Skywalkers läuft derzeit das Finale der Skywalker-Saga im Kino. Im nächsten Jahr dürfen Fans die gesamte Geschichte dann noch einmal in Form eines Videospiels nacherleben. Lego Star Wars: Die Skywalker Saga greift die Inhalte aller neun Filme auf - natürlich neu erzählt mit dem typischen Humor der Lego-Spiele. Es wird also ein Wiedersehen mit Figuren wie Luke Skywalker, Obi-Wan Kenobi, Rey, Finn, Darth Vader oder Kylo Ren geben.Auch legendäre Raumschiffe wie der Millennium Falke, X-Wings, TIE Fighter oder Podracer dürfen natürlich nicht fehlen. Einen Termin für Lego Star Wars: Die Skywalker Saga gibt es leider noch nicht. Fest steht allerdings, dass das Spiel für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Nintendo Switch erscheint. Wie das nun veröffentlichte Video zeigt, wird auch die die Skywalker Saga wieder auf Synchronsprecher setzen. Allerdings denken die Entwickler noch über eine Option nach, die Sprachausgabe (wie in älteren Lego-Spielen) abzuschalten.