Jurassic World Evolution 2 - Neuer Trailer verrät den Release-Termin

Die Dinosaurierpark-Simulation Jurassic World Evolution 2 erscheint im November - dies gab der Entwickler Frontier Developments pünktlich zur Gamescom 2021 bekannt. Wer möchte, kann das Spiel ab sofort vorbestellen - oder sich zumindest den neuesten Trailer mit Eindrücken aus der Alpha-Version ansehen.In Jurassic World Evolution 2 werden Spieler genauso wie im Vorgänger zum Manager ihres eigenen urzeitlichen Freizeitparks und können dieses Mal auf noch mehr Möglichkeiten zurückgreifen, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Insgesamt stehen 75 Dino-Spezies zur Auswahl, die zudem genetisch angepasst werden können. Dieses Mal sind sogar Flugsaurier und Meereskreaturen mit dabei.Neben der neuen Kampagne ist der sogenannte Chaostheorie-Modus eine der wichtigsten Neuerungen. Hier dürfen Spieler Schlüsselmomente aus den Filmen selbst erleben, welche aber, ganz nach dem Motto "Was wäre wenn?", einen anderen Verlauf nehmen können.Jurassic World Evolution 2 erscheint am 9. November 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S . Vorbestellungen sind ab sofort möglich und schalten drei zusätzliche Fahrzeug-Skins frei, die vom Film Vergessene Welt: Jurassic Park (1997) inspiriert wurden.