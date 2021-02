It Takes Two - EA zeigt neue Spielszenen aus dem Koop-Abenteuer

Electronic Arts veröffentlicht im März das nächste Abenteuer der Hazelight Studios: In "It Takes Two" erleben Spieler eine witzige wie außergewöhnliche Paartherapie, die sich ausschließlich im Koop-Modus erleben lässt. Ein neues Video verrät jetzt mehr über das Gameplay und zeigt neue Spielszenen.It Takes Two erzählt die Geschichte von Cody und May: Als die Ehe der beiden kurz vor dem Scheitern steht, werden sie durch einen Zauber in zwei kleine Puppen verwandelt. Um die­sen Zauber wieder zu brechen, müssen die beiden ihre Differenzen überwinden und zu­sam­men­ar­bei­ten - und so vielleicht auch einen Weg finden, ihre Ehe zu retten.Wie Josef Fares, Game Director bei Hazelight, erläutert, soll sich It Takes Two vor allem durch eine originelle Geschichte und abwechslungsreiches Gameplay auszeichnen. Spieler müssen so immer wieder neue Gameplay-Mechaniken erlernen und gemeinsam nutzen, um ans Ziel zu kommen. Routine oder Langeweile soll während der gesamten Geschichte daher keine aufkommen.It Takes Two kann zu zweit sowohl online als auch lokal im Split-Screen-Koop gespielt werden, einen Singleplayer-Modus gibt es hingegen nicht. Mit dem Freunde-Pass kann ein Freund oder eine Freundin kostenlos mitspielen, ohne sich das Spiel selbst kaufen zu müssen. It Takes Two erscheint am 26. März 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X