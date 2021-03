It Takes Two: Story-Trailer stimmt auf das Koop-Adventure ein

Im Koop-Abenteuer It Takes Two begleiten Spieler zwei Puppen auf ein außergewöhnliches Abenteuer, bei dem es um nichts Geringeres geht, als die Beziehung der beiden zu retten. Wenige Wochen vor dem Start zeigt Electronic Arts zusammen mit den Hazelight Studios einen weiteren Trailer.Eigentlich sind Cody und May zwei ganz normale Menschen, doch als ihre Beziehung eines Tages vor dem Aus steht, werden die beiden durch einen Zauber in Puppen verwandelt. Mit der Unterstützung des sprechenden Selbsthilfebuches Dr. Hakim müssen die beiden einen Weg finden, ihre Beziehung zu retten und nebenbei auch noch ihre alte Gestalt wie­der­zu­be­kom­men.Der nun veröffentlichte Trailer mit dem Titel "Zusammen sind wir stärker" zeigt neue Aus­schnit­te aus der recht abwechslungsreichen Geschichte - unter anderem kämpfen die bei­den Helden gegen einen wild gewordenen Staubsauger und ein Rudel Maulwürfe.It Takes Two erscheint am 26. März 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X