It Takes Two: Witziges Koop-Abenteuer von Electronic Arts vorgestellt

Electronic Arts und die Hazelight Studios haben mit It Takes Two einen neuen Plattformer vorgestellt, der ausschließlich auf das ge­mein­sa­me Spielen ausgelegt ist. Dazu schlüpfen zwei Spieler in die Rollen eines Pärchens, dass sich in einer äußerst ungewöhnlichen Si­tua­tion wiederfindet. Ein erster Trailer gibt einen Vorgeschmack auf das zudem recht witzige Abenteuer.It Takes Two ist das nächste Werk der Macher von A Way Out, welches ebenfalls vollständig auf Koop-Gameplay bedacht war. Im neuen Spiel steht nun aber kein gemeinsamer Ge­fäng­nis­aus­bruch mehr auf dem Programm, stattdessen erleben Spieler eine ziemlich un­ge­wöhn­li­che "Paartherapie": Cody und May wurden durch einen Zauber in Puppen verwandelt und müssen aus diesem neuen Blickwinkel ihre kriselnde Beziehung wieder in Ordnung bringen - und nebenbei natürlich ihre alte Gestalt wiedererlangen. Unterstützung erhalten sie dabei vom "Liebesguru" Dr. Hakim.Beide Protagonisten haben natürlich individuelle Fähigkeiten und müssen zu­sam­men­ar­bei­ten, um die vor ihnen stehenden Herausforderungen zu meistern. Dies ist sowohl online als auch im Couch-Koop im Splitscreen möglich. Durch einen sogenannten Freunde-Pass muss nur einer der beiden Spieler It Takes Two kaufen.It Takes Two erscheint am 26. März 2021 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X