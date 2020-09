Immortals Fenyx Rising - Adventure erhält Termin & neuen Trailer

Auf der E3 2019 hatte Ubisoft das Action-Adventure Gods & Monsters angekündigt , das Spieler in eine Welt voller griechischer Fa­bel­we­sen schicken soll. Seitdem war es um das Projekt sehr ruhig geworden, bis vor ein paar Tagen eine Namensänderung zu Immortals: Fenyx Rising bekannt wurde. Beim zweiten Ubi Forward-Livestream wurde dieser Name nun offiziell bestätigt, zudem gab es neues Ma­te­ri­al aus dem Spiel zu sehen und auch der Erscheinungstermin wurde verraten. Und dieser ist gar nicht mehr so weit entfernt.Immortals: Fenyx Rising erzählt die Geschichte der geflügelten Halbgöttin Fenyx, die ihre Heimat vor einem dunklen Fluch retten muss. In einer frei von der griechischen Mythologie inspirierten Welt muss sie sich dazu verschiedenen Bestien entgegenstellen und schließlich auch den mächtigen Titan Tyhpon besiegen.Die offene Spielwelt kann jederzeit frei bereist werden und ist in sieben unterschiedliche Regionen unterteilt, die je einem anderen Gott zugeordnet sind. Neben Kämpfen gegen Zyklopen und Minotauren warten auch Puzzle und Rätsel darauf, gelöst zu werden. Genre­typisch können die Fähigkeiten der Halbgöttin fortlaufend ausgebaut werden. Weitere Ein­drücke zum Spiel zeigt Ubisoft in einem längeren Gameplay-Video Immortals: Fenyx Rising hat außerdem einen Erscheinungstermin erhalten: Los geht es am 3. Dezember 2020 auf dem PC, der PlayStation 4 Nintendo Switch und Google Stadia. Die PC-Version wird über Uplay und den Epic Games Store verfügbar sein.