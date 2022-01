Horizon Forbidden West - Sony gibt neue Einblicke in die Story

Sony und Guerilla Games haben einen neuen Trailer zum demnächst erscheinenden Open-World-Abenteuer Horizon Forbidden West veröffentlicht und zeigen darin, was die Heldin Aloy auf ihrer gefährlichen Reise in den verbotenen Westen erwartet.Die Geschichte von Horizon Forbidden West beginnt mit großen Problemen für Aloy und ihren Stamm, denn eine mysteriöse Plage sorgt für Nahrungsknappheit und eigentlich friedliche Maschinenwesen greifen die Menschen an. Die Ursachen dafür sind unklar und so begibt sich unsere Heldin auf der Suche nach Antworten in den verbotenen Westen.Wie Sony im neuesten Story-Trailer zeigt, gerät Aloy dort zwischen die Fronten eines Kriegs, dessen Ausgang die Zukunft der gesamten Menschheit verändern könnte. Glücklicherweise ist Aloy auf ihrer Reise nicht auf sich allein gestellt, sondern kann auf Hilfe durch neue und bereits bekannte Verbündete zählen.Horizon Forbidden West erscheint am 18. Februar 2022 für die PlayStation 4 und PlayStation 5