Horizon Forbidden West Complete Edition: Sony zeigt die PC-Features

DualSense-Features auf dem PC

Im März erscheint das bislang nur für die PS4 und PS5 erhältliche Horizon Forbidden West für den PC - inklusive Story-Erweiterung Burning Shores. Welche besonderen Technik-Features Aloys zweites Abenteuer auch auf dem PC unvergesslich machen sollen, zeigt Sony in einem neuen Trailer.Horizon Forbidden West Complete Edition unterstützt auf dem PC die Upscaling- beziehungsweise Frame-Generation-Technologien Nvidia DLSS 3 , AMD FSR sowie Intel XeSS, um so selbst in hohen Auflösungen eine konstante Framerate zu erzielen. Diese ist zudem nicht limitiert. Bei geeigneter Hardware lässt sich Nvidia DLAA (Deep Learning Anti Aliasing) dazuschalten, DirectStorage ermöglicht ähnlich kurze Ladezeiten wie auf der PS5. Der Ultrawide-Support berücksichtigt die Seitenverhältnisse "21:9", "32:9" und "48:9" sowie bis zu drei Monitore.Spieler können zudem zwischen verschiedenen Eingabeoptionen wählen und somit nicht nur zu Tastatur und Maus greifen, sondern auch beliebige Gamepads mit freier Tastenzuweisung verwenden. Unterstützt wird natürlich auch Sonys DualSense-Controller, inklusive haptischem Feedback. Dadurch werden Aloys Kämpfe noch intensiver spürbar, allerdings setzt das Feature leider weiterhin eine Kabelverbindung zum PC voraus.Für die Portierung ist übrigens erneut das Studio Nixxes verantwortlich, welches etwa die beiden letzten Spider-Man-Titel auf den PC gebracht hatte. Die Horizon Forbidden West Complete Edition erscheint am 21. März 2024 bei Steam und im Epic Games Store, Vorbesteller können sich zusätzliche Outfits für Aloy sichern.