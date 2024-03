Horizon Forbidden West: Der PS5-Hit ist nun auch auf dem PC spielbar

PC-Version mit besonderen Grafik-Features

Reise in den verbotenen Westen

PC-Spieler können sich ab sofort über ein weiteres PlayStation 5-Exklusivspiel für ihre Plattform freuen: Horizon Forbidden West ist nun auch via Steam und den Epic Games Store erhältlich und bringt in der Complete Edition die Story-Erweiterung Burning Shores und weitere Extras mit.Horizon Forbidden West wurde bereits vor rund zwei Jahren erstmals für die PlayStation 5 veröffentlicht. Vergangenen Oktober hatte Sony dann noch eine Complete Edition nachgereicht und ebendiese wurde nun vom Studio Nixxes (Marvel's Spider-Man Remastered und Marvel's Spider-Man: Miles Morales) für den PC portiert und technisch angepasst.So bietet die PC-Fassung verschiedene Grafik-Voreinstellungen für unterschiedlich leistungsstarke Hardware und unterstützt außerdem die Skalierungstechnologien Nvidia DLSS 3, Intel XeSS und AMD FSR 2.2. Die Bildwiederholrate ist nicht eingeschränkt, außerdem wurde das Spiel für die Verwendung von ultraweiten Monitoren und bis zu drei Bildschirmen gleichzeitig optimiert. Bereits Anfang des Jahres hatte Sony die besonderen Technik-Features der PC-Version in einem eigenen Video vorgestellt Horizon Forbidden West spielt etwa ein halbes Jahr nach dem Ende von Horizon Zero Dawn. Heldin Aloy muss sich hier auf eine Reise in die kaum erforschten westlichen Gebieten begeben, um die Ursachen einer geheimnisvollen Plage zu ergründen, die ihr Volk heimsuchen. Dabei stößt sie neben kriegerischen Stämmen auch auf neue, gefährliche Maschinenwesen. Der Story-DLC Burning Shores ist in der Complete Edition ebenfalls enthalten und schließt inhaltlich an das Finale des Hauptspiels an.