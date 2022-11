Gungrave G.O.R.E: Der knallharte Third-Person-Shooter im Überblick

Schon in wenigen Tagen lädt der koreanische Entwickler Prime Matter in Form von Gungrave G.O.R.E zu einer wilden Ballerorgie auf PC und Konsole ein. Zur Einstimmung gibt es vorab einen Übersichtstrailer, der uns noch einmal den Protagonisten, die Story und Kampfmechaniken etwas genauer vorstellt.In Gungrave G.O.R.E bahnt sich eine globale Katastrophe an, denn das Drogenkartell Raven Clan versucht, mithilfe einer neuen Alien-Droge namens Seed die Kontrolle über die Menschheit an sich zu reißen. Um die Pläne des Kartells zu durchkreuzen, holt eine Widerstandsgruppe den Waffenakrobaten Grave von den Toten zurück.Natürlich schlüpfen Spieler fortan in die Rolle des Revolverhelden, um den Raven Clan zu zerstören und die Ausbreitung von Seed zu stoppen. Wie das Video zeigt, kann Grave neben seinen treuen Cerberus-Pistolen noch auf den mächtigen EVO-Sarg zählen und Feinde auch mit seinen Nahkampfkünsten niederstrecken.Gungrave G.O.R.E erscheint am 22. November 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S