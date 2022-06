Gungrave G.O.R.E - Das Actionspiel erscheint im Herbst, neuer Trailer

Es gibt einen neuen Trailer zum Actiontitel Gungrave G.O.R.E, in dem sich Spieler als unerschrockener Waffenakrobat auf einen schonungslosen Rachefeldzug begeben. Das Spiel soll im Herbst an die Erfolge seiner beiden Vorgänger aus der PS2-Ära anknüpfen.So wie auch schon bei den beiden PlayStation 2-Spielen Gungrave (2002) und Gungrave Overdose (2004) handelt es sich bei Gungrave G.O.R.E um einen Third-Person-Shooter. Im Mittelpunkt der Geschichte steht der von den Toten zurückgekehrte Antiheld Grave, der sich bei seiner blutigen Suche nach Rache nicht nur auf seine Nahkampfkünste, sondern auch seine beiden Cerberus-Pistolen und einen wandlungsfähigen Evo-Sarg verlassen kann.Das Team vom südkoreanischen Studio IGGYMOB verspricht eine rund zwölf Stunden lange Story-Kampagne und Schauplätze, die frei auf realen Orten in Südostasien basieren. Gungrave G.O.R.E erscheint im Herbst 2022 für den PC, die PlayStation 4 Xbox One und Xbox Series X/S