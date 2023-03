Scars Above: Launch-Trailer zum Start des fordernden Sci-Fi-Shooters

Prime Matter und das Entwicklerstudio Mad Head Games haben den Sci-Fi-Shooter Scars Above veröffentlicht, in dem Spieler die Wissenschaftlerin Kate Ward auf einen fremden und äußerst gefährlichen Planeten begleiten. Wer von dem Spiel bislang noch nichts gehört hat, kann sich mit dem Launch-Trailer einen ersten Eindruck verschaffen.Die Geschichte von Scars Above beginnt mit einem ziemlich außergewöhnlichen Ereignis: Im Orbit der Erde taucht ein außerirdisches Gebilde auf, welches von den Menschen kurzerhand auf den Namen "Metaeder" getauft wird. Der Erstkontakt mit dem unbekannten Objekt verläuft jedoch alles andere als erwartet, denn dieses teleportiert die Mitglieder eines Forschungsteams kurzerhand auf weit entfernten und unerforschten Planeten.Dort angekommen übernehmen Spieler das Kommando über die Astronautin und Wissenschaftlerin Dr. Kate Ward, die herauszufinden versucht, was geschehen ist und dabei zahlreiche Gefahren der fremden Welt überstehen muss. Dazu kann die Protagonistin etwa verschiedene Waffen, Elementarangriffe und Gadgets einsetzen und mit einem Scanner die Schwachpunkte von Gegnern aufspüren.Scars Above entstand beim serbischen Studio Mad Head Games und ist ab sofort für den PC, die PlayStation 4 Xbox One sowie Xbox Series X/S erhältlich.