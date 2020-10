Gears 5 - Xbox Series X-Update bringt Dave Batista in die Kampagne

Gears 5 erhält zum Start der Xbox Series X und Xbox Series X am 10. November ein kostenloses Update, welches das Spiel nicht nur schöner aussehen lässt, sondern auch noch weitere Extras bereithält. Beispielsweise hält Dave Batista Einzug in die Kampagne, wenn Spieler dies denn möchten.Wenn in wenigen Tagen die Xbox Series X|S in den Handel kommen (beziehungsweise an Vorbesteller geliefert werden), wird Microsofts Shooter Gears 5 natürlich auch in einer für die Next-Gen-Konsolen optimierten Fassung spielbar sein. In der Kampagne läuft das Spiel dann in 4K-Auflösung mit 60 fps, im Multiplayer sind sogar 120 fps möglich, sofern denn ein entsprechend geeigneter Bildschirm vorhanden ist. Zudem haben die Entwickler nach eigenen Angaben die Latenzen bei der Eingabe reduziert.Dies ist aber noch nicht alles, denn wie Microsoft nun auch verriet, können Spieler in der Kampagne Marcus Fenix durch Dave Batista ersetzen. Hierfür wurden natürlich auch die entsprechenden Dialoge neu aufgezeichnet. Batista ist schon seit einer Weile im Multiplayer von Gears 5 spielbar.