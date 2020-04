Gears Tactics - Launch-Trailer, Preload auf dem PC gestartet

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Microsoft bringt in diesem Monat einen Ableger der Shooter-Reihe Gears an den Start: Bei Gears Tactics handelt es sich um ein run­den­basiertes Strategiespiel, welches das Gears-Universum weiter ausbauen und aus einem neuen Blickwinkel präsentieren soll. Ein Trailer zeigt neue Spielszenen und gibt einen Überblick über die wichtigsten Gameplay-Features.Die Geschichte von Gears Tactics ist zwölf Jahre vor dem ersten Gears of War angesiedelt. Im Mittelpunkt des Geschehens steht Gabe Diaz. Bei diesem handelt es sich um den Vater von Kait Diaz, der Protagonistin von Gears 5. Mit einem neuen Trupp muss sich Gabe dem Locust-Meister Ukkon entgegenstellen, der mit allen Kräften neue Monster produziert. Dadurch dürfen sich Spieler während der Single­player-Kampagne auf einige Kämpfe mit gewaltigen Bossgegnern einstellen.Spieler können zwischen fünf unterschiedlichen Klassen wählen und ihren Trupp mit über 150 Skills umfassend anpassen. Gears Tactics startet am 28. April 2020 für den PC via Steam und den Microsoft Store und ist außerdem im Xbox Game Pass enthalten. Der Preload ist schon jetzt möglich, Vorbesteller sichern sich außerdem Augustus Cole als zusätzlichen Rekruten sowie ein Rüstungsset.