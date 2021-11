Forza Horizon 5: Live-Action-Trailer stimmt auf das Rennspiel ein

Microsoft hat heute einen neuen Trailer zu Forza Horizon 5 geteilt, das in wenigen Tagen für den PC und die Xbox Series X/S erscheint. Gameplay gibt es dieses Mal nicht zu sehen, stattdessen wird darin der Schauspieler Cristo Fernández zum Fluchtwagenfahrer.Für den rasanten Kurzfilm setzt sich der mexikanische Schauspieler Fernández (unter anderem bekannt aus Ted Lasso) an das Lenkrad eines BMW 5er E12 und nimmt uns auf eine atemberaubende Fahrt quer durch Mexiko mit - spektakuläre Stunts inklusive, versteht sich. Später kommt es sogar noch zu einem Wettrennen mit der kolumbianischen Sängerin Karol G, die mit einem Porsche durch enge Gassen flitzt.Wenig überraschend ist Mexiko auch der Schauplatz von Forza Horizon 5, welcher zum Start am 9. November 2021 dann frei erkundet werden darf - wenn man denn einmal nicht in der Kampagne oder im Multiplayer an Wettrennen teilnehmen möchte. Beide Fahrzeuge des Videos sind natürlich auch im Spiel enthalten. Wer die Premium-Edition des Spiels kauft, kann bereits am 5. November an den Start gehen.