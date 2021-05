Final Fantasy 7 Remake - Neuer Trailer zur PS5-Version eingetroffen

Square Enix hat heute einen neuen Trailer zu Final Fantasy 7 Remake Intergrade veröffentlicht. Bei dem Spiel handelt es sich um eine technisch verbesserte Version der Neuauflage des Rollenspiels, welche bereits im letzten Jahr für die PlayStation 4 veröffentlicht worden war. Außerdem ist eine brandneue Episode enthalten, welche Yuffie in den Mittelpunkt rückt.Final Fantasy 7 Remake Intergrade bringt das Remake des beliebten Teils der Rol­len­spiel­rei­he im Sommer auch auf die PlayStation 5 . Dort läuft dieses dann wahlweise in 4K-Auflösung oder mit flüssigen 60 FPS. Zusätzlich zu Verbesserungen beim Gameplay und Kampfsystem auch auch ein Fotomodus mit dabei, in dem Spieler die schönsten Momente des Abenteuers in Bildern festhalten können. In einer neuen Episode schließt sich außerdem die Wutai-Ninja Yuffie Kisaragi dem Kampf gegen den Shinra-Konzern an.Final Fantasy 7 Remake Intergrade erscheint am 10. Juni 2021 zunächst exklusiv für die PlayStation 5. Besitzer der PS4-Version des Remakes können dann ein kostenloses Up­grade auf die PS5-Version durchführen. Wie im Video angemerkt, kann das Spiel sechs Monate nach der Veröffentlichung auch noch für weitere Plattformen folgen.