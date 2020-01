Final Fantasy 7 Remake: Neuer Trailer stellt den Titelsong 'Hollow' vor

Square Enix stimmt mit einem knapp vier Minuten langen Trailer auf das mit Spannung erwartete Remake von Final Fantasy 7 ein, das im April dieses Jahres exklusiv für Sonys PlayStation 4 erscheint. Das Video zeigt viele neue Ausschnitte aus dem Spiel, außerdem dür­fen wir in den Titelsong des Fantasy-Abenteuers hineinhören.Geschrieben wurde der Titelsong "Hollow" vom japanischen Musiker Nobuo Uematsu, der in der Vergangenheit schon zahlreiche Sound­tracks zu Spielen komponiert hat (unter anderem Final Fantasy XIV, Oceanhorn: Monster of Uncharted Seas, The Last Story). Als Ge­sangs­stimme ist Yosh (Survive Said The Prophet) zu hören. Das Video zeigt unter anderem Cloud, Tifa, Aerith und Barret in der Stadt Midgar, außerdem bekommen wir erstmals die Bestie Red XIII etwas genauer zu Gesicht.Darüber hinaus liefert das Video einen recht guten Eindruck von der deutschen Synchronfassung des Spiels, die am 10. April 2020 zunächst exklusiv für die PS4 in den Handel kommt. Wer möchte, darf aber auch zur englischen oder japanischen Sprachfassung wechseln.