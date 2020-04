Final Fantasy 7 Remake - Der finale Trailer zum Rollenspiel ist da

▼ Ganzen Artikel anzeigen ▼

Das Remake von Final Fantasy 7 zählt zweifelsfrei zu den spannendsten Spieleneuheiten im April. Square Enix stimmt jetzt mit einem neuen und recht langen Trailer noch einmal auf das Rollenspiel ein. Bei dem Video soll es sich um den finalen Trailer handeln, bevor das Spiel in der nächsten Woche erscheint.Final Fantasy 7 Remake erzählt die Geschichte des ursprünglich 1997 veröffentlichten Rollenspiels neu und soll dabei auch eine Reihe neuer Einblicke in die Geschichte bieten. Als Söldner Cloud Strife schließen sich Spieler der Widerstandsgruppe Avalanche an, um den skrupellosen Konzern Shinra zu bekämpfen. Shinra entzieht dem Planeten Gaia seine Energie, wodurch dieser auf seine Zerstörung zusteuert. Im finalen Trailer zeigt Square Enix einige überraschende Enthüllungen und Ausschnitte aus dem Spiel.Final Fantasy 7 Remake erscheint am 10. April 2020 zunächst exklusiv für Sonys PlayStation 4 . Es ist möglich, dass zu einem späteren Zeitpunkt Portierungen für weitere Plattformen folgen, offiziell angekündigt wurden diese bislang allerdings noch nicht.